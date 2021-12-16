Политолог Забродин оценил прямую линию губернатора ЯНАО Артюхова

Прямые линии губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с жителями — эффективный формат, который дает видимые результаты, считает политолог, член Общественной палаты РФ Евгений Забродин. Мнением эксперта поделилось ИА «Север-Пресс».

«Формат актуален и интересен, особенно в силу поручения президента руководителям регионов больше общаться с населением. Это прямой разговор между жителями и губернатором, минуя посредников», — отметил Забродин.

Он добавил, что Артюхов, как только вступил в должность, сделал ставку на соцсети и по-прежнему активно поддерживает связь с жителями через них. Это дает возможность быстрее и эффективнее доносить до властей актуальные проблемы ямальцев.