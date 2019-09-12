  • Политолог высказался об отношении Чехии и Украины к русинам

    12 сентября 2019, 11:56

    Артур Блянихов

    Политолог Эдуард Попов обсудил с радио Sputnik отношение Чехии и Украины к русинам. Это группа восточнославянского населения, которую современные энциклопедии относят и к украинцам, и к самостоятельному этносу.
    Политолог высказался об отношении Чехии и Украины к русинам

    Сегодня внешнеполитическое ведомство Незалежной вызвало чешского посла из-за встречи президента Чехии Милоша Земана с русинами. Украинские дипломаты расценили это как попытку поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет страны.

    Попов отметил независимый характер чешского лидера, а также его политический вес, за счет которого он попадает в топ европейских политиков. Его отличают заявления, идущие вразрез с западным курсом. Одним из элементов этого мейнстрима является поддержка Киева.

    «Русинское меньшинство, которое Украина сознательно записывает в украинцы, существует в различных странах Европы (Румыния, Венгрия, Польша, Сербская Воеводина, Словакия — прим.ред.), и во всех этих странах, кроме Украины, русины признаны отдельным народом, везде им оказывают поддержку культурных проектов», — обратил внимание специалист.

    Он напомнил, что в советские времена, когда к Украине присоединили Подкарпатскую Русь, русины вдруг стали украинцами. По словам политолога, по сей день Киев проводит политику насильственной украинизации по отношению к этому этносу.