Сегодня внешнеполитическое ведомство Незалежной вызвало чешского посла из-за встречи президента Чехии Милоша Земана с русинами. Украинские дипломаты расценили это как попытку поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет страны.

Попов отметил независимый характер чешского лидера, а также его политический вес, за счет которого он попадает в топ европейских политиков. Его отличают заявления, идущие вразрез с западным курсом. Одним из элементов этого мейнстрима является поддержка Киева.

«Русинское меньшинство, которое Украина сознательно записывает в украинцы, существует в различных странах Европы (Румыния, Венгрия, Польша, Сербская Воеводина, Словакия — прим.ред.), и во всех этих странах, кроме Украины, русины признаны отдельным народом, везде им оказывают поддержку культурных проектов», — обратил внимание специалист.

Он напомнил, что в советские времена, когда к Украине присоединили Подкарпатскую Русь, русины вдруг стали украинцами. По словам политолога, по сей день Киев проводит политику насильственной украинизации по отношению к этому этносу.