Политолог высказался о планах США обучить журналистов в Болгарии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обсудил с RT грант американского Госдепа на программу по подготовке журналистов в Болгарии.

Оленченко заметил, что этот грант подтверждает наличие в Болгарии сильных пророссийских настроений, несмотря на давление Запада.

«То, что они называют грант на дезинформацию, — это грант на пропаганду. Поскольку речь идет о СМИ, то, если это удастся, это будет распространение антироссийской атмосферы», — обратил внимание специалист.

По его словам, Штаты и Евросоюз раздражены тем, что не достигли нужного эффекта, вкладывая силы в Болгарию и Балканы. Он подчеркнул, что они пытаются подтолкнуть население региона к русофобии, однако люди на это просто не откликаются.