Митина обратила внимание на то, что сейчас в России именно в лице коммунистов представлено левое движение. В европейских странах есть социал-демократы, которые от либералов мало чем отличаются.

«У нас левое движение сосредоточено на коммунистическом спектре. Либо это левые партии, которые дрейфуют в сторону коммунизма. Вся левая перспектива в России — на коммунистическом фланге», — пояснила политолог.

По ее мнению, в КПРФ не осталось ничего коммунистического, поскольку она превратилась в консервативную и конспирологическую партию, борющуюся за свой статус-кво.