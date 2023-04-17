Общество 17 апреля 2023, 16:55 Политолог Виноградов рассказал, в каком случае искусственный интеллект может стать опасным для человека Политолог Виноградов: опасно использовать ChatGPT, чтобы узнать информацию

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Руководитель фонда «Петербургская политика», политолог, проводивший эксперименты с ИИ ChatGPT, Михаил Виноградов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, в каком случае искусственный интеллект может представлять угрозу для человека.

Как заметил эксперт, искусственный интеллект опасен лишь в том случае, если он используется не по назначению.

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«Если вы используете Chat, чтобы узнать информацию, проверить факты — да, представляет опасность. Он для этого не предназначен. Он предназначен для размышлений, для гипотез, предположений, интерпретаций», — сказал Виноградов.

Искусственный интеллект может представлять угрозу и для государства из-за его предрасположенности к простым решениям все решить и все проигнорировать, добавил политолог.