Политолог: в современной Украине Крым ждали бы кровь и гражданская война

«В современной Украине Крым ждали бы кровь и гражданская война. То, что произошло позднее в Одессе, Мариуполе, Днепропетровске, а также боевые действия в Донбассе, все это должно было сначала начаться в Крыму», — цитирует специалиста «Утро.ру».

Он заметил, что многие крымчане воспринимают воссоединение с Россией как лучшее событие в своей жизни. По его словам, тогда никто не верил, что так сложатся обстоятельства и полуостров вернется в состав РФ.

«Мы поступили не просто правильно — это была реализованная мечта», — добавил собеседник информагентства.