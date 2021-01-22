Политолог: в современной Украине Крым ждали бы кровь и гражданская война
Политолог Владимир Джаралла рассказал РИА ФАН, что ждало бы Крым, если бы он остался в составе Украины.
«В современной Украине Крым ждали бы кровь и гражданская война. То, что произошло позднее в Одессе, Мариуполе, Днепропетровске, а также боевые действия в Донбассе, все это должно было сначала начаться в Крыму», — цитирует специалиста «Утро.ру».
Он заметил, что многие крымчане воспринимают воссоединение с Россией как лучшее событие в своей жизни. По его словам, тогда никто не верил, что так сложатся обстоятельства и полуостров вернется в состав РФ.
«Мы поступили не просто правильно — это была реализованная мечта», — добавил собеседник информагентства.