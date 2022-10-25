«Нужна работа над ошибками». Политолог счел важным определиться с датами Гражданской войны | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 15:04 «Нужна работа над ошибками». Политолог счел важным определиться с датами Гражданской войны Политолог Ярошенко предложил закрепить законодательно временные рамки Гражданской войны РИА "Новости"

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Историки не имеют однозначного мнения, когда закончилась Гражданская война. По одним данным, это произошло ровно 100 лет назад — 25 октября 1922 года, по другим — в 1920 году. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в беседе с «360» предложил установить на законодательном уровне временные рамки Гражданской войны и закрепить памятную дату.

Он уточнил, что 25 октября завершилась последняя крупная операция Гражданской войны — Приморская операция. Тогда Дальний Восток был освобожден от белогвардейцев и интервентов.

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«Некоторые ученые и историки считают этот день окончанием Гражданской войны, но единого мнения в отечественной историографии на этот счет по-прежнему нет. Более того, на законодательном уровне также не установлен точный временной период Гражданской войны, отсутствует памятная дата», — отметил политолог.

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Гражданская война, напомнил он, унесла миллионы жизней, сломала десятки миллионов судеб и принесла разруху в Россию. Но отсутствие ее временных, территориальных и событийных рамок не позволяет сделать работу над ошибками.

Ярошенко отметил, что необходимо признать всех участников Гражданской войны, за исключением пособников иностранных врагов и интервентов, в равной степени патриотами России, реабилитировать их память.