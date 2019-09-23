Политолог усомнился в заморозке конфликта на востоке Украины в обозримом будущем

Новый закон разработают на Украине на основе «формулы Штайнмайера» Подробнее

По словам специалиста, Киев совершено недоговороспосбен, поэтому ситуация не меняется уже шестой год.

«Независимо от того, что они подписывают или говорят, по факту идет война. Ни на какие реальные уступки Киев не идет», — указала Макеева.

Она напомнила, что киевской стороной отвергаются самые главные и принципиальные требования, а именно амнистия и особый статус самопровозглашенных республик. Политолог предположила, что в ближайшем будущем ситуация с Донбассом будет только накаляться, поскольку не видно никаких признаков того, что конфликт будет заморожен по приднестровскому сценарию.