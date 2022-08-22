Политолог усомнился в полном запрете шенгенских виз для россиян

Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви выразил уверенность, что вся группа шенгенских стран не сможет прийти к консенсусу по вопросу временной приостановки выдачи виз россиянам. Специалиста процитировала Lenta.ru.

Леви связал раскол в Евросоюзе касательно выдачи виз россиянам с разной мотивацией на западе и востоке Европы. Он объяснил, что легкость в принятии таких решений обусловлена тем, что руководство некоторых стран не думает о завтрашнем доме.

«Не нищие люди едут в Европейский Союз из России, едут туристы с деньгами, а мешать им тратить свои деньги на территории Европейского союза — немного неконструктивная практика. Российский туризм, разумеется, не делает кассу Европейского союза, но он составляет определенный процент, и зачем этот процент терять в периоды кризиса?» — задался вопросом собеседник издания.