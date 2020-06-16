    16 июня 2020, 11:53

    Политолог: украинские националисты проводят политику меньшинства

    Артур Блянихов

    Политолог Дмитрий Перлин обсудил с радио Sputnik антироссийские акции, которые произошли около посольства РФ в Киеве в День России.

    Перлин заметил, что сейчас на Украине различные политические силы борются за свои ниши в предстоящих выборах.

    «Это одна из причин, почему сейчас очень много различных уличных акций», — пояснил специалист.

    Он напомнил, что националисты традиционно обращаются к антироссийской риторике. Однако киевское руководство никак на это не реагирует и ограничивает людей, которые против подобных националистических взглядов.

    «Население на Украине демонстрирует адекватность, отказ от идеи русофобии. Но украинские националисты проводят политику меньшинства — это форма нацизма в современном мире. И это очень пугает», — признался политолог.