Политолог: Украина понесет дополнительные расходы в случае прекращения транзита газа

Экономика Украины потеряет 3-4% от ВВП в случае прекращения транзита газа Подробнее

По словам Дудчака, на сегодняшний день потери Киева составляют около трех миллиардов долларов. Очевидно, что потеря прибыли является серьезным минусом для Украины, так как ей придется доплачивать за голубое топливо и поддержание газотранспортной системы, дабы она находилась в рабочем состоянии.

«Так что это не просто потеря, но еще и дополнительные расходы, которые ударят по многим отраслям промышленности и по населению», — цитирует специалиста ИА Nation News.

Он напомнил, что перед российской стороной не стоит принципиальной задачи лишить транзита Украину. Задача заключается в том, чтобы обеспечить надежные поставки газа в европейские страны. Однако проблемы, связанные с заключением нового соглашения на транзит, приносят определенную прибыль некоторым лицам в Незалежной. Поэтому пока не выходит урегулировать все сложности с выгодой для обеих сторон.