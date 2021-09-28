Политолог: цена вопроса отношений Украины и Венгрии стремится к нулю

Политолог Сергей Маркелов обсудил с «Политикой Сегодня» угрозы киевских властей отомстить Венгрии за заключение контракта с «Газпромом». Соглашение рассчитано на 15 лет и предполагает поставки 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно.

«Украина понимает, что медленно начинает задыхаться в объятиях „Газпрома“. Правдами и неправдами Украина постепенно отключается от газотранспортной системы Европы (с юга „Турецкий поток“, с севера — „Северные потоки“)», — заметил специалист.

По его словам, вместо того, чтобы начать рассуждать более стратегически, Киев ударяется в популизм и нервную политику. Он подчеркнул, что необходимо становиться серьезными игроками хотя бы на локальных рынках.

«Все украино-венгерские отношения — это три-четыре компактно проживающих общины на территориях стран и все. Цена вопроса их отношений стремится к нулю. Ухудшать там нечего», — добавил собеседник издания.