Политолог связала экономический рост Китая с приходом к власти левых сил

«В Китай пришли левые, а сейчас это вторая экономика мира. Что касается Венесуэлы, то успех чавистов связан с тем, что их поддерживает население», — обратила внимание Митина.

Она напомнила, что сейчас Венесуэла находится в санкционном кольце и не может получать то, что ей надо по принципу экономического обмена.

Что касается Северной Кореи, то политолог заметила, что после прихода к власти коммунистов КНДР, как и Вьетнам, начала развиваться динамично.