    29 мая 2020, 12:36

    Политолог связала экономический рост Китая с приходом к власти левых сил

    Артур Блянихов

    Политолог и журналист Дарья Митина оценила последствия прихода к власти левых политических сил в Китае и Венесуэле. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    «В Китай пришли левые, а сейчас это вторая экономика мира. Что касается Венесуэлы, то успех чавистов связан с тем, что их поддерживает население», — обратила внимание Митина.

    Она напомнила, что сейчас Венесуэла находится в санкционном кольце и не может получать то, что ей надо по принципу экономического обмена.

    Что касается Северной Кореи, то политолог заметила, что после прихода к власти коммунистов КНДР, как и Вьетнам, начала развиваться динамично.