Общество 16 июня 2023, 18:28 Политолог Суздальцев: Россия является интересной страной в плане заработка

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Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме заявил, что экономика страны должна стать экономикой высоких заработных плат. Это заявление прокомментировал политолог Андрей Суздальцев в беседе с RT.

По словам эксперта, Россия довольно интересная страна в плане заработка. Для постсоветского пространства отечественный рынок является самым емким и выгодным.

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Политолог также отметил, что в этом вопросе к России особенно близок Китай.