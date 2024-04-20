Общество 20 апреля 2024, 23:14 Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Политолог Андрей Суздальцев опроверг сообщения о своем якобы задержании в Москве. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Сижу сейчас дома, разговариваю с вами», — заявил Суздальцев.

Реклама

Ранее в ряде пабликов появилась информация, что Суздальцева задержали в Москве по запросу белорусских силовиков. По информации Shot, политолога поместили под стражу, ему грозит до семи лет тюрьмы по обвинению в экстремизме.

В октябре прошлого года Суздальцев высказался относительно обострения конфликта между Израилем и сектором Газа. Он заявил, что Израиль специально толкают на эскалацию конфликта с сектором Газа. Конфликт подогревают искусственно, пытаясь вмешать в него как можно больше стран, выразил уверенность политолог.