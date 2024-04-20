20 апреля 2024, 23:14
Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании в Москве
Политолог Андрей Суздальцев опроверг сообщения о своем якобы задержании в Москве. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».
«Сижу сейчас дома, разговариваю с вами», — заявил Суздальцев.
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Ранее в ряде пабликов появилась информация, что Суздальцева задержали в Москве по запросу белорусских силовиков. По информации Shot, политолога поместили под стражу, ему грозит до семи лет тюрьмы по обвинению в экстремизме.
В октябре прошлого года Суздальцев высказался относительно обострения конфликта между Израилем и сектором Газа. Он заявил, что Израиль специально толкают на эскалацию конфликта с сектором Газа. Конфликт подогревают искусственно, пытаясь вмешать в него как можно больше стран, выразил уверенность политолог.
Задержания
Экстремизм
Москва
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