Политолог сравнил Белоруссию с «чемоданом без ручки»

Баширов напомнил, что коронавирус не обходит ни одну страну, а в Белоруссии мало ресурсов для сопротивления этой инфекции.

«На самом деле, о всей этой политике Лукашенко сейчас надо говорить как можно меньше — с ним мы разберемся потом, сейчас же куда важнее жизни людей», — заметил собеседник издания.

По его словам, на данном этапе вокруг России нужно создавать кольцо санитарной безопасности, поскольку Белоруссия является коридором транзита груза. Многие жители республики работают на территории РФ, чтобы содержать свои семьи.

«Пройдет пик, преодолеем эту заразу, а уже потом будем делать выводы. Сейчас пусть говорят что угодно, главное, чтобы принимали помощь», — продолжил политолог.

Он сравнил Белоруссию с чемоданом без ручки — «и нести нельзя, и бросить невозможно». По мнению Баширова, не стоит искать логику в действиях белорусского руководства, поскольку они не поддаются подобной оценке.

«На данном этапе в помощи им заинтересована только наша страна. Все же есть иерархия ценностей, где человеческая жизнь важнее судьбы отдельного политика», — подытожил специалист.