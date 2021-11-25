Политолог Соловейчик: Петербург оказался не готов к зиме из-за отсутствия контроля над ЖКХ

Политолог Владимир Соловейчик прокомментировал неготовность Санкт-Петербурга к снегопаду. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным ИА Nation News, жители города жалуются на гололед и неубранный снег. Соловейчик уверен, что это связано с отсутствием контроля за ЖКХ. Ситуацию осложнило то, что на днях сменился глава комитета по благоустройству и коммунальному хозяйству.

«Думаю, о такого рода кадровых назначениях стоило думать задолго до „снегоуборочного“ сезона или уже отложить до весны», — заключил он.