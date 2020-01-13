Политолог заметил, что среди бывших украинских чиновников из команды экс-президента Петра Порошенко наблюдается брожение. Будучи у власти, они называли Украину одной из «самых великих в мире». Сейчас же они объективно оценивают сложившуюся ситуацию.

Однако претензии они предъявляют не к себе и не к своей деятельности, а к периоду президентства Владимира Зеленского. Ганжара согласился со словами Климкина об Украине, как о «сырьевом придатке» ЕС.

«Причем из-за земельной реформы, открытия рынка земли, который они там объявили, Украина вообще рискует утратить даже те малые возможности, которые у нее есть», — цитирует специалиста «Свободная пресса».