Политолог Сихарулидзе заявил, что Грузия не введет визовый режим для россиян

Политолог Арчил Сихарулидзе рассказал, что Грузия не планирует вводить визовый режим для россиян в ближайшее время. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он подчеркнул, что любые слухи на эту тему недостоверны.

«Иначе грузинская экономика просто не выдержит. Власти Грузии четко заявили, что подобные высказывания в адрес россиян — это обыкновенная бытовая русофобия», — отметил политолог.

Специалист добавил, что россияне активно едут в Грузию, и это положительно сказывается на экономике страны.