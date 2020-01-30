Политолог прокомментировал высказывание Кравчука

По словам экс-президента Сталин и Гитлер пытались договориться.

Политолог Евгений Сатановский считает, что не стоит слушать Кравчука. Несмотря на свой возраст, он может еще много чего натворить.

«Кабы не он, может, Союз бы и не распался», — заявил политолог.

Свое мнение касательно высказывания первого президента Украины Сатановский опубликовал в своем Telegram-канале. Говоря о том, какой путь прошел Кравчук, политолог напомнил, что он и «в КПСС вступил», и «в армии отслужил», и «по общественной линии пошел».