Политолог прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Политолог и экономист Андрей Школьников обсудил с «Царьградом» выдвижение главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию.
«Премия слишком политизирована. То есть если Путин действительно ее получит, это будет коренное изменение всей глобальной повестки. То есть это будет такой флажок, что даже дотуда уже добралось», — заметил специалист.
По его мнению, президент России не получит премию не потому, что он ее не заслужил, а потому, что в понимании Запада то, что он делает, не воспринимается борьбой за мир.