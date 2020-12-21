Политолог прокомментировал отказ Киева от российской вакцины от COVID-19

По данным издания, у украинцев вызывает удивление и возмущение тот факт, что руководство страны намерено ждать вакцину от коронавируса от западных партнеров, вместо того, чтобы купить ее у России. При этом Москва выказала готовность разрешить производство «Спутника V» на украинских заводах.

«Почему нас вообще должна интересовать мотивация украинского, да и какого-либо другого начальства, за исключением собственного? <...> Да и какая разница, от чего умрут украинцы: от того, что Зеленский никто и звать и его никак, а Украина — не государство, а то ли колония, то ли протекторат, то ли, вообще, дикое поле», — заметил специалист.