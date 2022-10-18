Политолог предсказал закат Европы из-за ее отказа помогать в расследовании диверсии на «Северных потоках» | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 15:00 Политолог предсказал закат Европы из-за ее отказа помогать в расследовании диверсии на «Северных потоках» Политолог Ярошенко: единственный вариант развития Европы — в сотрудничестве с Россией РИА «Новости»

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Страны Европы отказались от сотрудничества с Россией в части расследования ЧП на газопроводах «Северный поток». Такая позиция рано или поздно приведет к ее краху. Об этом «360» заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

По мнению Ярошенко, отказ Европы от сотрудничества в расследовании ЧП на «Северных потоках» нужно рассматривать как прямое соучастие в этих диверсиях и террористических актах.

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«Они были направлены на подрыв энергетического суверенитета Европы», — объяснил он.

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Ярошенко отметил, что дестабилизация ситуации в Европе выгодна, прежде всего, американцам. Дело в том, что взамен российского газа они предлагают собственный.

«Но надо понимать, что он дороже в несколько раз в силу его сложной добычи и транспортировки, а во-вторых, он — более низкого качества. Это значит, что его потребление будет выше, чем у российского», — добавил он.

В связи с этим европейская промышленность, как отметил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов, станет более дорогой. Именно поэтому дестабилизация ситуации на континенте и выгодна правительству США, объяснил он.

«В долгосрочной перспективе это приведет к снижению промышленного уровня в Европе потому, что из России газ и другие энергоресурсы не поступают, а единственная альтернатива — дорогая и некачественная, которая приведет к деиндустриализации европейской промышленности и экономики», — отметил Ярошенко

По его словам, ослабление этого центра крайне важно для США. Единственный вариант, при котором Европу ждет успешное будущее, это сотрудничество с Россией.

«В других случаях они теряют не только внешнеполитический суверенитет, но и экономический, и благосостояние. В любом сценарии развитие Европы с отказом от России будет губительным», — подчеркнул он.