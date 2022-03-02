Политолог предсказал серьезное переформатирование мирового порядка

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал порталу News.ru, что в связи с событиями на Украине произойдет очень серьезное переформатирование мирового порядка.

«Мне кажется, это не сколько кризис, сколько переход международной системы в новое состояние. И в этом смысле он едва ли закончится», — заметил специалист.

По его мнению, некоторые антироссийские санкции могут отменить, однако стремление Запада минимизировать экономические связи с Россией сохранится.