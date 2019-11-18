Политолог предрек Незалежной жизнь без горячей воды и электричества из-за долгов

Эксперт оценила состояние экономики Украины Подробнее

Специалист напомнил, что Украина начала скатываться в долговую яму еще раньше, с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот. По мнению Дудчака, этого можно было избежать посредством соглашения с Москвой, которое было подписано президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним лидером Незалежной Виктором Януковичем.

«Если сравнить 2013 год и нынешнее время, то это небо и земля. Это касается доступа к медицине, образованию и отдыху. Кроме того, Украина вряд ли исчезнет, и 30 миллионов людей испарятся», — указал эксперт.

Он выразил уверенность, что качество жизни на Украине будет ухудшаться. По его словам, транспорт будет ходить медленнее, электричество будет подаваться реже, а там где сейчас есть горячая вода — ее не будет.