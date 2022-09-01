Политолог предрек Европе большие проблемы из-за антироссийских санкций

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Общество
04 сентября 2022, 03:54
Ветеринар перечислил самые опасные продукты для кошек и собак
Мир
04 сентября 2022, 03:37
Цены на газ в Евросоюзе могут обновить максимум на фоне новостей о «Северном потоке 1»
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Мир
04 сентября 2022, 03:10
Британские учителя начали делиться едой и одеждой с нуждающимися школьниками
Общество
04 сентября 2022, 03:05
Россиян предостерегли от размещения цветов на внешней части балкона
Мир
04 сентября 2022, 02:45
Европу уличили в лицемерии в адрес России
Мир
04 сентября 2022, 02:44
Трасс пообещала бороться с ценами на электричество в случае избрания на пост премьера Великобритании
Спорт
04 сентября 2022, 02:24
Теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open
Спецоперация
04 сентября 2022, 02:22
Три жителя Донецка пострадали при обстреле города со стороны ВСУ
Мир
04 сентября 2022, 01:58
СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием