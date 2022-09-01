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Политолог предрек Европе большие проблемы из-за антироссийских санкций

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Политолог Александр Ионов обсудил с РИА ФАН отмену визовых послаблений для россиян со стороны стран Евросоюза.

Ионов заметил, что Соединенные Штаты и Украина требуют от ЕС, насколько это возможно, закручивать гайки в отношении России.

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«Уже в Европе обычные люди сегодня гвозди в топливно-заправочные комплексы забивают и говорят, что экологическая ситуация начинает ухудшаться за счет консервации старых месторождений, а стоимость энергоносителей взлетела до космических высот», — обратил внимание специалист.

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Он отметил, что решение по визам может ударить по определенной группе россиян, у которых есть недвижимость в Европе.

«Но эти проблемы несопоставимы с теми, которые берет на себя Европа. Например, в Великобритании, где месячная стоимость ЖКХ подошла к отметке, которую средний россиянин оплачивает за несколько лет. Поэтому вся эта санкционная повестка обернется большими проблемами для Европы», — добавил Ионов.

Визы

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