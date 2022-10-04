Политолог предположил, что заявления Маска по поводу конфликта на Украине согласованы с элитой США | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 14:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Политолог предположил, что заявления Маска по поводу конфликта на Украине согласованы с элитой США Политолог Ярошенко: слова Маска про Украину — подготовка к отказу США помогать Киеву Flickr

Читать 360tv в

Предприниматель Илон Маск накануне сделал громкие заявления относительно ситуации с конфликтом России и Украины. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в беседе с «360» сказал, что подобные высказывания всегда заранее согласуются. Возможно, Маск подал сигнал о том, что США скоро откажутся от поддержки киевского режима.

«Илон Макс является не только миллиардером и успешным предпринимателем, но и лидером общественного мнения. К его мнению прислушивается многомиллионная американская, международная аудитории. Тот факт, что ему еще не заблокировали возможность публиковать свои сообщения в Twitter, которые набирают миллионы просмотров, говорит о том, что он транслирует согласованную позицию», — заявил Ярошенко.

Реклама

По словам эксперта, Маска, вероятно, попросили выступить с соответствующим заявлением. Он представляет интересы одной из части элит, которая пытается подготовить свою аудиторию к важному решению.

Реклама

«Маск готовит американцев, мировую аудиторию к тому, что США сольют киевский режим и не будут его поддерживать», — заключил собеседник «360».

Ранее Илон Маск предложил для достижения мира повторно провести референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН, Крым оставить России, а Украине сохранять нейтральный статус.

0 0 0 0 0 0