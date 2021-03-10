Политолог предложил запретить участвовать в предвыборной агитации иноагентам

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить вести предвыборную агитацию российским НКО, которые выполняют функции иностранного агента. Об этом сообщил RT.

Специалист заметил, что действующие законодательные акты запрещают иностранцам и зарубежным организациям принимать участие в предвыборной агитации. При этом в законах о выборах нет пункта о запрете на участие в предвыборной агитации НКО — иноагентов.

«В связи с этим прошу Вас (генпрокурора Игоря Краснова — прим. ред.) рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в законодательные акты о выборах в части введения запрета для НКО — иностранных агентов вести предвыборную агитацию», — говорится в письме Орлова.