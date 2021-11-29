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    29 ноября 2021, 13:49

    Политолог предложил ввести штрафы за нарушения при рассмотрении обращений пенсионеров

    Полина Гребенщикова

    Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить штрафы для чиновников за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, а также ввести отдельное положение, предусматривающее повышенные штрафы за нарушения при рассмотрении обращений граждан пенсионного возраста. Об этом сообщил RT.

    На сегодняшний день за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти предусмотрены штрафы от пяти до 10 тысяч рублей.

    Орлов предложил сохранить это положение и ввести новое, предусматривающее штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за нарушения при рассмотрении обращений от пенсионеров.