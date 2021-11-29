Политолог предложил ввести штрафы за нарушения при рассмотрении обращений пенсионеров

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить штрафы для чиновников за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, а также ввести отдельное положение, предусматривающее повышенные штрафы за нарушения при рассмотрении обращений граждан пенсионного возраста. Об этом сообщил RT.

На сегодняшний день за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти предусмотрены штрафы от пяти до 10 тысяч рублей.

Орлов предложил сохранить это положение и ввести новое, предусматривающее штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за нарушения при рассмотрении обращений от пенсионеров.