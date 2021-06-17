Политолог предложил использовать наводнение в Керчи на благо города

На восточную часть Крыма обрушились сильные дожди, которые спровоцировали наводнения . Ненастье не обошло стороной и Керчь. Крымский политолог Владимир Джаралла заявил «Политике сегодня», что наводнение можно использовать рационально.

«Цикл природный сменился: на засушливость пришли достаточно обильные осадки. Это уже очевидно по общему водопотоку, который есть в Крыму. Мы можем говорить о том, что в данном случае угрозы, о которых много говорили в последнее время, несколько отходят в сторону. На первое место приходят вопросы рационального обращения с этой водой, разработки технологий которые помогают ее улавливать и использовать», — сказал политолог.

Он отметил, что все технологии для этого существуют. Осталось правильно их применить.

«То есть снижение водопотерь путем замены коммуникаций, использование и создание очистных сооружений для того, чтобы улучшить водообмен и подобные же вопросы», — добавил Джаралла.