Политолог посоветовал Германии разобраться с людьми, которым она дала убежище в 90-х

Россия объявила персонами нон грата 2 сотрудников посольства ФРГ Подробнее

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пояснила, что российских дипломатов выслали из Германии из-за якобы недостаточного содействия в расследовании убийства гражданина Грузии, которое произошло в Берлине. Отмечается, что убитый принимал участие в чеченской войне.

По мнению Светова, в свое время Германия заняла неверную позицию по отношению к войне в Чечне. Берлин поддерживал чеченских сепаратистов и пригрел у себя множество беженцев, в том числе и боевиков, не вникая, виновны ли они в убийствах или нет.

«Тот человек, которого убили в Берлине, как раз из этой среды. Думаю, что попытка возложить на Россию, как государство, ответственность за это убийство совершенно несправедлива. Ведь это — бандитская среда», — подчеркнул политолог.

По его словам, вместо того, чтобы возлагать на Москву ответственность за эти разборки и высылать дипломатов, Германии стоило бы разобраться с теми людьми, которым она дала убежище в конце 90-х годов.