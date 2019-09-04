Политолог посчитал популистским законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов Рады

Закон об отмене депутатской неприкосновенности отправили на подпись Зеленскому Подробнее

Крутаков напомнил о существовании процедуры отрешения от должности с последующим наказанием, но для этого надо доказать причастность к уголовному преступлению.

По мнению эксперта, снятие неприкосновенности с депутатов лишь дестабилизирует принятие решений в Киеве, так как перед голосованием каждый будет думать о том, что «взбредет в голову власти».

«Предъявляйте в Раду, что он причастен. Сейчас никакой доказательной базы будет не нужно. Нет никакой гарантии, что тебя завтра не „примут“. Теперь можно любого депутата сажать, а потом говорить, что „Мы ошиблись“», — заметил специалист.