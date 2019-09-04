  • Политолог посчитал популистским законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов Рады

    04 сентября 2019, 12:44

    Артур Блянихов

    Политолог Леонид Крутаков обсудил с ИА Nation News законопроект о снятии неприкосновенности с украинских парламентариев. По словам специалиста, этот документ не что иное, как «популизм высокого уровня».

    Закон об отмене депутатской неприкосновенности отправили на подпись Зеленскому

    Подробнее

    Крутаков напомнил о существовании процедуры отрешения от должности с последующим наказанием, но для этого надо доказать причастность к уголовному преступлению.

    По мнению эксперта, снятие неприкосновенности с депутатов лишь дестабилизирует принятие решений в Киеве, так как перед голосованием каждый будет думать о том, что «взбредет в голову власти».

    «Предъявляйте в Раду, что он причастен. Сейчас никакой доказательной базы будет не нужно. Нет никакой гарантии, что тебя завтра не „примут“. Теперь можно любого депутата сажать, а потом говорить, что „Мы ошиблись“», — заметил специалист.