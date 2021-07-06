Итальянский политолог Trends Тиберио Грациани считает, что заявление кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса к России о том, чтобы она вернула «захваченные» земли, имеет двойной смысл. Об этом написала Lеntа.ru.

По мнению Грациани, территориальные разногласия между двумя странами имеют повторяющийся сюжет. Он возвращается на повестку при каждых выборах в балтийском государстве. Итальянец подчеркнул, что Хенн Пыллуаас, таким образом, пытается выставить себя «защитником территориального суверенитета Эстонии».

Однако это заявление имеет и другой смысл. По словам политолога, эстонский кандидат в президенты пытается послать Москве сигнал о закрытии проблемных переговоров между двумя странами.

Грациани отметил, что двум державам необходимо выстроить новые отношения, которые отвечали бы интересам обеих стран. Однако из-за того, что Эстония состоит в НАТО, достичь этого будет не так просто.