Политолог пообещал россиянам новую жизнь после коронавируса

Россияне после выхода с самоизоляции и победы над коронавирусом будут жить совсем иначе, чем это было даже в начале 2020 года. Такое мнение высказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

В эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1» он заявил, что люди будут придерживаться принципа социального дистанцирования. В пример он привел обстановку в китайском Ухане, с которого и началась вспышка коронавируса. Китай уже победил пандемию, но жизнь этого города стала другой. Малый и средний бизнес после эпидемии работает совсем иначе.

«Берем Ухань тот же самый: там открыли кафе, в этих кафе трафик, то есть люди, которые туда приходят, упал на 50% при том, что все ограничения уже сняли», — сказал Абзалов.

Он объяснил это тем, что жители Уханя уже привыкли есть дома. В свое время к этому их подталкивало правительство, пытаясь сохранить социальное дистанцирование для снижения риска заражения.

«То есть это будет другой мир, и мы будем привыкать к этому жить», — заключил эксперт.

Ранее Билл Гейтс заявил, что люди смогут вернуться к нормальной жизни не ранее, чем через один или два года.

Пандемия затронула почти все страны мира. По последним данным, общее число зараженных перевалило за 2,8 миллиона. В России зарегистрировано 87 147 случаев.