Политолог пояснил, кому будет грозить уголовное наказание за нарушение карантина

Специалист пояснил, что уголовное наказание за нарушение карантина грозит двум категориям граждан: тем, кто вернулся из стран с опасной эпидемической ситуацией и тем, у кого выявлен коронавирус, но ярко выраженных симптомов нет.

По словам Мартынова, эти люди обязаны соблюдать правила карантина. Если же они безответственно относятся к этому, то должны понести наказание, поскольку речь идет о здоровье нации.

Политолог напомнил, что карантин — это не только медицинское, но и юридическое понятие, которое описано в Уголовном кодексе.

«Для России такие меры — далеко не новинка. Наша страна много раз сталкивалась с различными эпидемиями. И меры, которые призваны минимизировать угрозу, они были приняты у нас еще до революции. <…> В царской России, к примеру, за нарушение карантина отправляли на каторгу», — обратил внимание собеседник издания.