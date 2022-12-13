Общество 13 декабря 2022, 17:37 Политолог поддержал нововведения по скоростному ограничению электросамокатов

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С 1 февраля в России вводятся ограничения по скоростному режиму электросамокатов до 25 километров в час. О пользе такого нововведения рассказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в интервью с RT.

По словам специалиста, электросамокаты пользуются огромной востребованностью у молодежи и детей, которые еще не имеют навыков вождения и не до конца способны оценить ситуацию на дорогах и тротуарах. Ограничения позволят обезопасить и пешеходов, и водителей.

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Орлов также отметил, что молодые люди воспринимают электросамокат как игрушку.

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