Общество 06 декабря 2023, 18:00 Политолог Перла назвал законопроект об оскорблении чувств женщин попыткой мириться с Западом

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что готовится законопроект об оскорблении чувств женщин. Документ предполагает наказание для тех, кто призывает женщин не делать аборт. В беседе с «Царьградом» инициативу прокомментировал политолог Андрей Перла.

Он отметил, что соответствующее предложение противоречит стратегии народосбережения.

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«Насколько я понимаю, теперь они последовательно будут выступать за „нормализацию“, то есть за то, чтобы в России было как на Западе, и за то, чтобы Россия старалась мириться с Западом», — высказался эксперт.

Перла напомнил, что ранее мириться с теми, кто смотрит в сторону Запада, было необходимо, чтобы наладить взаимоотношения с иностранными коллегами. Сейчас же в этом нет необходимости.