Политолог перечислил страны, которые Зеленский хочет включить в переговоры по Донбассу

Предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить «нормандский формат» переговоров по Донбассу было нацелено главным образом на включение в него США, Великобритании и Канады. Но это не значит, что самому Зеленскому этого хочется. Он действует так, как ему скажут его западные партнеры, заявил в беседе с «360» политолог, международный эксперт Алексей Мартынов.

«Главной целью эскалации обстановки в Донбассе, а также этого заявления является торпедирование „нормандского формата“. Чтобы добавить туда США, Британию и Канаду. Все было ради них. чтобы включить эти страны в этот процесс», — пояснил он.

Политолог объяснил, что сам Зеленский выступает просто актером, который играет по написанным для него сценариям. Ничего реально решать президент Украины не может.

«У клоуна, наверное, есть собственное мнение, но оно только дома. Когда он смывает грим и пьет водку по ночам. Все остальное время он веселит людей. Никто не спрашивает, что устраивает или не устраивает Зеленского. Он клоун», — резюмировал Мартынов.

Участниками «нормандского формата» являются лидеры России, Германии, Франции и Украины. Начиная с 2014 года они пытаются найти способы решения вооруженного кризиса в Донбассе. Им удалось принять несколько соглашений, направленных на деэскалацию обстановки в регионе. Однако противостоящие стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах и нарушении обязательств.