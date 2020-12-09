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    09 декабря 2020, 20:21

    Политолог: пандемия не принесла ничего хорошего

    Дарья Морозова

    Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов рассказал, что во время пандемии немного снизился уровень бюрократии, но это временное явление. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По его словам, начали развиваться различные виртуальные сервисы в результате падения экономики. Но по мере возвращения к обычной жизни, будет возвращаться и все негативное.

    «Вся чиновничья волокита вернется. Люди, как и 100 лет назад, имеют свои изъяны и живут все той же ленью и пороками», — уверен эксперт.

    В целом, по его мнению, пандемия не принесла в нашу жизнь ничего хорошего. Но, возможно, она положительно повлияет на систему здравоохранения.

    «Армия же держит постоянно боевую готовность, может, и здравоохранение начнет. Будет такая врачебная армия. В жизни бывало всякое, так почему бы не организовать медицинскую армию?» — заключил политолог.

    Ранее власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом в городе. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что объявленные правила абсолютно адекватны.