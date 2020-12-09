Политолог: пандемия не принесла ничего хорошего

По его словам, начали развиваться различные виртуальные сервисы в результате падения экономики. Но по мере возвращения к обычной жизни, будет возвращаться и все негативное.

«Вся чиновничья волокита вернется. Люди, как и 100 лет назад, имеют свои изъяны и живут все той же ленью и пороками», — уверен эксперт.

В целом, по его мнению, пандемия не принесла в нашу жизнь ничего хорошего. Но, возможно, она положительно повлияет на систему здравоохранения.

«Армия же держит постоянно боевую готовность, может, и здравоохранение начнет. Будет такая врачебная армия. В жизни бывало всякое, так почему бы не организовать медицинскую армию?» — заключил политолог.

Ранее власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом в городе. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что объявленные правила абсолютно адекватны.