Политолог оценил слова Лукашенко о поиске альтернатив газу из РФ

Специалист напомнил, что Минск уже предпринимал попытки найти альтернативные источники поставок энергоресурсов. Однако выяснилось, что они гораздо дороже, и это привело к негативным последствиям в экономическом секторе.

«Та же Украина пыталась покупать сжиженный природный газ, нефть — и чем это закончилось? Мы все привыкли к таким громким заявлениям президента Белоруссии», — заметил Славин.

По его мнению, с одной стороны слова Лукашенко стоит воспринимать как популистский жест, а с другой — как некий торг, дабы выбить очередную скидку на голубое топливо.