«Федеральное сетевое агентство вынесло решение, которое противоречит интересам ФРГ и политике немецкого правительства», — цитирует специалиста «Утро.ру».

По его словам, этот шаг повлечет за собой многие процессы. Он заметил, что на фоне пандемии коронавируса усиливается борьба экологических лобби, которая направлена на полный отказ от нефти и голубого топлива в Евросоюзе.