  • Политолог оценил профессионализм чиновников Украины после слов о «передвижении» границы с РФ

    24 сентября 2019, 11:25

    Ольга Чеснокова

    Предложение украинской «Госгидрографии» провести принудительные переговоры с Россией об установлении морской границы между странами демонстрирует низкий уровень профессионализма киевских чиновников. Об этом сайту RТ заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

    Украина решила «передвинуть» морскую границу с Россией

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    Эксперт назвал такие заявления элементом информационного шума и информационных атак с украинской стороны. По его словам, они являются частью информационной кампании против России. Он призвал не рассматривать такие слова всерьез, подчеркнул, что никто не может оказывать давление на РФ.

    «Россия — суверенное государство, и не может быть речи ни о каком давлении ни со стороны Украины, ни со стороны США, ни со стороны каких-то международных структур. Это абсурдная позиция, она подчеркивает достаточно низкий уровень профессионализма украинских чиновников», — заявил Шаповалов.

    Ранее начальник «Госгидрографии» Александр Щипцов призвал провести на уровне высших должностных лиц провести принудительные переговоры с Москвой по поводу установления морской границы между Украиной и Россией. Таким образом в «Госгидрографии» добиваются признать украинской территорией часть Керченского пролива, примыкающую к Крыму.