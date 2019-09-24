Политолог оценил профессионализм чиновников Украины после слов о «передвижении» границы с РФ

Украина решила «передвинуть» морскую границу с Россией Подробнее

Эксперт назвал такие заявления элементом информационного шума и информационных атак с украинской стороны. По его словам, они являются частью информационной кампании против России. Он призвал не рассматривать такие слова всерьез, подчеркнул, что никто не может оказывать давление на РФ.

«Россия — суверенное государство, и не может быть речи ни о каком давлении ни со стороны Украины, ни со стороны США, ни со стороны каких-то международных структур. Это абсурдная позиция, она подчеркивает достаточно низкий уровень профессионализма украинских чиновников», — заявил Шаповалов.

Ранее начальник «Госгидрографии» Александр Щипцов призвал провести на уровне высших должностных лиц провести принудительные переговоры с Москвой по поводу установления морской границы между Украиной и Россией. Таким образом в «Госгидрографии» добиваются признать украинской территорией часть Керченского пролива, примыкающую к Крыму.