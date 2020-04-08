Политолог оценил планы Трампа добывать ископаемые на Луне

«Любое международное право — лишь фиксация баланса сил между крупнейшими мировыми игроками, и если Трамп начал диктовать в космосе новые правила игры — осуждать его за это глупо», — обратил внимание собеседник издания.

По его словам, России надо понять, как реагировать на планы американских партнеров использовать ресурсы на Луне.

Как один из вариантов — заявить, что РФ больше не связана Договором об Антарктике от 1959 года, и сослаться на то, что именно русские мореплаватели открыли этот континент 200 лет назад.

Фрибен напомнил, что у России есть прекрасный опыт создания военных баз и добычи полезных ископаемых в арктических широтах.

«Тем более сейчас, сейчас прочий мир занят совсем другими делами», — заключил политолог.