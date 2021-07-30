Политолог Ростислав Ищенко заметил, что после запуска «Северного потока — 2» Европейскому союзу придется компенсировать потери украинской ГТС, чтобы сохранить транзит газа через Незалежную на нынешнем уровне. Специалиста процитировала «Политика Сегодня».

Ищенко подсчитал, что потери украинской ГТС составят около 20--25 миллиардов кубометров в год. Таким образом, Европе придется чуть ли не на 60 миллиардов кубометров увеличить закупки, что практически невозможно.

«Уставшая от украинских истерик и шантажа Европа, добившись временного компромисса [между ЕС и „Газпромом"], с удовольствием сочтет все свои обязательства перед Украиной выполненными и постарается сделать вид, что этот чемодан без ручки принадлежит кому угодно, только не ей», — отметил политолог.

По его словам, «истерика» киевских политиков показывает, что до них наконец дошло осознание безвыходности своего положения

«Ни тебе газа, ни членства в ЕС, ни даже Украины не остается. А сколько было надежд и амбиций!» — подытожил эксперт.