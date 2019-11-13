Политолог оценил мнение украинского эксперта об ошибках Зеленского

По информации РИА ФАН, Дмитрий Журавлев считает, что мнение украинского политолога сейчас распространено. Ведь украинское население еще ждет результата от нового главы государства.

Украинский политик предрек изгнание правительства Зеленского из-за невыполненных обещаний Подробнее

«Но я думаю, что он (результат. — Прим. ФАН) не наступит: например, чтобы сажать коррупционеров, нужно иметь достаточную возможность. А силовые структуры подчинены не Зеленскому, министр внутренних дел Аваков — сажать должен он», — отметил Журавлев.

Эксперт заявил, что Зеленский заработал свой авторитет «в кредит». Однако, по его словам, кредиты необходимо возвращать.

Ранее украинский политик предсказал изгнание правительства Владимира Зеленского из-за невыполненных предвыборных обещаний.