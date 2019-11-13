  • Политолог оценил мнение украинского эксперта об ошибках Зеленского

    13 ноября 2019, 12:37

    Ольга Ситникова

    Генеральный директор Института региональных проблем и кандидат политических наук Дмитрий Журавлев ответил на заявление украинского политолога Дмитрия Спивака о «трех ошибках», которые допустил Владимир Зеленский, сообщило радио Sputnik.

    По информации РИА ФАН, Дмитрий Журавлев считает, что мнение украинского политолога сейчас распространено. Ведь украинское население еще ждет результата от нового главы государства.

    Украинский политик предрек изгнание правительства Зеленского из-за невыполненных обещаний

    Подробнее

    «Но я думаю, что он (результат. — Прим. ФАН) не наступит: например, чтобы сажать коррупционеров, нужно иметь достаточную возможность. А силовые структуры подчинены не Зеленскому, министр внутренних дел Аваков — сажать должен он», — отметил Журавлев.

    Эксперт заявил, что Зеленский заработал свой авторитет «в кредит». Однако, по его словам, кредиты необходимо возвращать.

    Ранее украинский политик предсказал изгнание правительства Владимира Зеленского из-за невыполненных предвыборных обещаний.