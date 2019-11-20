Политолог отреагировал на требование Эстонии вернуть «аннексированные территории»

Таллин высказал претензии за «отнятые Россией эстонские территории» Подробнее

По мнению специалиста, делая подобные заявления, Таллин пытается привлечь к себе внимание. Будучи бывшей республикой СССР, Эстония хочет остаться «в рамках видимости в глобальных процессах», которые проходят без их участия. Такая видимость предполагает финансирование и привлечение разнообразных ресурсов.

«Может быть, этот предмет будет внесен в какую-либо архивную папку, но в настоящее время на фоне „Северного потока-2“ и других обстоятельств, наверное, это не интересно», — заметил Булах.