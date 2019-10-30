Политолог отреагировал на отказ украинского парламента создавать комиссию по одесским событиям

Специалист напомнил, что одесская трагедия, которая унесла жизни 48 человек, вызывала много недоумений. По его словам, в интересах самой Украины провести расследования и внести ясность в то, что именно тогда произошло и почему. Отказ парламентариев создавать комиссию позволяет предположить, что они «стремятся не выносить сор из избы».

«Все это вызывает вопросы и звучит довольно странно», — заметил эксперт.