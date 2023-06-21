Общество 21 июня 2023, 11:49 Политолог Орлов предложил создать в России госмонополию для розничной продажи алкоголя

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Решением проблемы участившихся случаев отравления контрафактом могло бы стать создание государственной сети розничной торговли алкоголем. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передал RT.

Письмо с соответствующей инициативой он отправил главе Минпромторга Денису Мантурову. По мнению Орлова, такой шаг может позволить свести к минимуму продажу контрафакта. Кроме того, снизит или сведет к нулю случаи продажи алкоголя в ночное время или несовершеннолетним.

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«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания государственной торговой сети, единственной уполномоченной осуществлять розничную реализацию алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольной (пиво, сидр и т. п.), на территории Российской Федерации», — написал политолог.

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