Общество 05 марта 2024, 11:32 Политолог Орлов предложил запретить продажу сигарет беременным и взрослым с детьми

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В России нужно запретить продавать сигареты беременным женщинам и взрослым, которые сопровождают детей. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передал RT.

Он отправил соответствующее письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В нем говорится, что в России на протяжении многих лет ведется серьезная борьба с курением. Однако до сих пор есть ряд спорных моментов относительно розничной торговли сигаретами.

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В частности, по мнению политолога, нельзя продавать их будущим мамам и взрослым в присутствии детей, чтобы не вызывать у последних лишний интерес.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части введения запрета на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции беременным, а также гражданам с детьми», — написал Орлов.

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