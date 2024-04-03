Общество 03 апреля 2024, 12:04 Политолог Орлов предложил уравнять граждан в мерах поддержки независимо от регистрации

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Регионы должны оказывать социальную поддержку людям, несмотря на форму их регистрации. Такое мнение в беседе с RT выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Он подчеркнул, что сейчас власти могут отказать в поддержке льготным категориям, например, молодым семьям с детьми, если у них временная регистрация. При этом родители могут годами жить и работать в городе или области и платить налоги в местный бюджет. Но их ребенок лишится льгот из-за отсутствия постоянной регистрации. Предложение уравнять всех в праве получения поддержки Орлов отправил главе Минтруда Антону Котякову.

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«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления обязанности для субъектов Российской Федерации гармонизировать условия получения мер социальной поддержки для проживающих в регионе граждан России независимо от имеющегося вида регистрации», — написал политолог.

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